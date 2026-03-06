Haberler

Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Demir, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan ile Belediye Başkanı Cihan Demir, iftar programında şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir tesiste düzenlenen iftarda Kaymakam Arslan ile Demir, ailelerle ilgilenerek sohbet etti.

Şehitlerin emaneti olan aileleri ve geleceğin teminatı olan çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Arslan, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Eray Özen
