Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, köy okullarını ziyaret etti

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, köy okullarına ziyarette bulundu.

Kaymakam Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Burak Aksoy ve İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar ile ilçeye bağlı Çerkez Danişment İlkokulu ve Ekinli Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyaretlerde okullarda incelemelerde bulunan Altın, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Altın, öğretmenlerle de görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik her türlü desteğin devam edeceğini vurgulayan Altın, öğretmen ve idarecilere çalışmalarında başarı diledi.