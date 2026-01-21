Haberler

Kuruçeşme Açıklarında Bulunan Cesedin Rus Yüzücü Nikolay Andreyeviç Sveçnikov'a Ait Olduğu Belirlendi

Güncelleme:
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolay Andreyeviç Sveçnikov'un cesedi Kuruçeşme açıklarında bulundu. Siçnikov'un eşi ve yakınları, cesedin tespitinin ardından Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Kuruçeşme açıklarında dün bulunan ve üzerinde yüzücü kıyafeti olan cesedin 24 Ağustos 2025 tarihinde Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolay Andreyeviç Sveçnikov'a ait olduğu belirlendi. Rus yüzücünün eşi Antonina Sveçnikova ve yakınları da Adli Tıp Kurumu'na geldi. Rus yüzücünün eşinin oldukça üzgün olduğu görüldü.

Kuruçeşme açıklarında dün saat 10.45 sıralarında bir tekne personelinin ihbarının ardından Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan çürümüş cesedin ilk incelemesinde baş, ayak ve kollarının olmadığı, üzerinde yüzücü kıyafeti olduğu belirlendi.

Cesedin 24 Ağustos 2025 günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliği'nde kayıp müracaatı yapılan Rus yüzücü Nikolay Andreyeviç Sveçnikov olabileceği değerlendirilirken, ceset kimlik tespitinin yapılması ve otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi

Yapılan incelemeler sonucu cesedin Sveçnikov'a ait olduğu belirlendi. Rus yüzücünün eşi Antonina Sveçnikova ve yakınları da Adli Tıp Kurumu'na geldi. Rus yüzücünün eşinin oldukça üzgün olduğu görüldü. Ceset cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'ndan götürüldü.

