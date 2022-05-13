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Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

Demirören Haber Ajansı - Mithat Ünal - Güncel
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Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

MERSİN'in Anamur ilçesinde, dün hayvan otlatmaya gidip, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Raziye Koç (60), bugün ormanda uyurken bulundu.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, dün hayvan otlatmaya gidip, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Raziye Koç (60), bugün ormanda uyurken bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kükür Mahallesi'nde meydana geldi. Otlattığı hayvanların peşinden giden Raziye Koç, gece eve dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya haber verildi. İhbarla harekete geçen ekipler ve mahalleli, Koç'u arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması nedeniyle gece aramalar durdurulurken, AFAD ekiplerine de haber verildi. Bu sabah tekrar aranan Koç, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanda uyurken bulundu. Aldığı ilaçlardan dolayı uyuduğu belirtilen Raziye Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Güncel

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