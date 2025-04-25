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Kayıp Lise Öğrencisi Ahmet Yunus Göktaş Bulundu

Kayıp Lise Öğrencisi Ahmet Yunus Göktaş Bulundu
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Siirt'te ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Yunus Göktaş, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda bulundu. Oğlundan haber alamayan baba Ekrem Göktaş, son olarak kameraların genç öğrenciyi Cumhuriyet Meydanı'nda görüntülediğini belirtti.

Siirt'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.

Kooperatif Mahallesi'nde oturan ve dün okula gitmek için evden ayrılan Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yunus Göktaş'tan haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

Göktaş'ın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Baba Ekrem Göktaş, AA muhabirine, dün sabah okula gitmek için evden ayrılan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Tüm aramalara rağmen oğlunu bulamadıklarını dile getiren Göktaş, "Okula gitmek için evden çıkıyor ancak okula gitmemiş. Kameralardan en son Cumhuriyet Meydanı'nda görülüyor ve sonra da kendisinden haber alınamıyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum." dedi.

Ahmet Yunus Göktaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk şubeleri ekiplerince, Veyselkarani Mahallesi Yeşil Selvi Camisi civarında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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