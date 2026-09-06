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Yeniçağa'da kayıp yaşlı kadın göl kenarında ölü bulundu

Yeniçağa'da kayıp yaşlı kadın göl kenarında ölü bulundu
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde perşembe gününden beri kayıp olan 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni, Yeniçağa Gölü kenarında bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda bulunan Bölükbaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde perşembe gününden beri kayıp olan Nuriye Bölükbaş'ın (70) Yeniçağa Gölü kenarında cansız bedeni bulundu.

Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş'tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Bölükbaş'ın en son görüldüğü Yeniçağa Gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Dron ile havadan, suda ise Zodyak botlarla yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinde Bölükbaş'ın Yeniçağa Gölü kenarında cansız bedeni bulundu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bölükbaş'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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