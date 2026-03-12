Kayıören Köyünde İftar Buluşması
Orta ilçesine bağlı Kayıören köyü sakinleri iftar sofrasında buluştu.
Şehirdeki yaşantılarını bırakıp köylerine dönerek hayvancılığa başlayan İsmet Coşkun, Yasin Barış, Kerim Bilgin ve Resül Atakul'un öncülüğünde iftar programı düzenlendi.
Şehit Kaymakam Sebahattin Çakır Köy Konağı'nda kurulan iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, birlikte oruç açtı.
Vatandaşlar, birlik ve dayanışma duygularının pekiştirildiği iftar sofrasının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, geleneğin sürdürülmesin temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci