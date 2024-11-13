Kayıklardan Mahsur Kalan Adam İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 61 yaşındaki Murat Karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Falezlere düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklara yuvarlanan Karaca, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ulaşılarak sedye yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Caddesi yakınındaki Serdengeçti Parkı'nda oturan Murat Karaca (61) cep telefonunu falezlere düşürdü. Falezlere inmeye çalışırken dengesini kaybeden Karaca, kayalıklara yuvarlanıp mahsur kaldı.
Karaca'nın yardım sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri Karaca'ya ulaşıp sedye yardımıyla yukarı çıkardı.
Hafif yaralı olarak kurtarılan Karaca, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.