Kayıhan Pala, genç diş hekimlerinin 10 bin kadro çağrısını paylaştı

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(ANKARA) - YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, genç diş hekimlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından on bin kadro ilan edilmesi için çağrıda bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin planlama, yetiştirme ve istihdamın birbirini tamamlayacağı iyi bir sağlık emek gücü sürecine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, TBMM'de kendisini ziyaret eden diş hekimlerinin aktardığı sorunlara yer verdi.

Pala, paylaşımında, "Diş hekimleri işsiz… Mesleki alanları dışında çalışmak zorunda kalan çok sayıda diş hekimi var. Genç diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından on bin kadro ilan edilmesi için çağrıda bulunuyor. Ülkemizin planlama, yetiştirme ve istihdamın birbirini tamamlayacağı iyi bir sağlık emek gücü sürecine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Videoda yer alan diş hekimleri de "Diş hekimleri istihdam edilmeyi bekliyor. Atama takvimimiz gecikti. Atama ilanının bir an önce yayımlanmasını talep ediyoruz. Rafa kaldırılan Aile Diş Hekimliği uygulamasının bir an önce devam etmesini bekliyoruz. Diş hekimleri, 10 bin kadro vaadinin gerçekleştirilmesini bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA