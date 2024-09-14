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Kaybolan Narin Güran'ın İsmi Kilis'te Parkta Yaşatılacak

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Narin'in isminin parkta anılacağını ve çocukların güvenliği için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narin'in ismi Barış Mahallesi'nde yapılan parkta yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hayattan, okulundan, sevdiklerinden ve oyunlarından koparılan Narin'in isminin parkta daima anılacağını belirtti.

Narin'i unutmayacaklarını aktaran Bilecen, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz, çocuklarımızın üzerine uzanan karanlık ellere ve zihniyetlere karşı. Narin'i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Diyarbakır'dan Kilis'e, Edirne'den Kars'a kadar her bir çocuğun hak ettiği gibi, güven içinde çocukluğunu yaşayabilmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

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