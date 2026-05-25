Şanlıurfa'da kaybolan kurbanlık 2 tosunu jandarma buldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan kurbanlık 2 tosun, jandarma ekiplerince bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırsal Şeyh Çoban Mahallesi civarında büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla doğaya bırakan besici Yusuf Tek, bir süre sonra 2 kurbanlık tosunun gözden kaybolduğunu fark etti.

Köylülerin yardımıyla çevrede arama yapan Tek, hayvanları bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Hayvanların kaybolduğu bölgede arama yapan ekipler, kayıp tosunları 5 kilometre uzaklıkta arazide buldu.

Hayvanlarının bulunmasına sevinen Tek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.