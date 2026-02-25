Haberler

Denizli'de haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Denizli'de pazartesi gününden beri haber alınamayan 14 yaşındaki Rabia Akkaya, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda arkadaşının yanında bulundu. Sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pazartesi gününden bu yana haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu arkadaşının yanında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Akkaya polise başvurarak, pazartesi okula gitmek için evden ayrılan kızı Rabia Akkaya'dan (14) bir daha haber alamadıklarını, önce kendi imkanlarıyla aradıklarını ancak sonuç elde edemediklerini söyledi.

Polis, ihbar üzerine arama çalışması başlattı.

Ekipler, şehir merkezinde yoğunlaştırdığı çalışmalar sonucu Akkaya'nın arkadaşının yanında olduğunu belirledi.

Akkaya, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
