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Kayaköy Ören Yeri Sisle Kaplandı

Kayaköy Ören Yeri Sisle Kaplandı
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Fethiye'nin 'hayalet köy' olarak bilinen Kayaköy Ören Yeri, etkili olan yağışların ardından sabah saatlerinde sis tabakasıyla kaplandı. Dronla kaydedilen görüntüler, terk edilmiş evlerin hüzünlü manzarasını gözler önüne seriyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy Ören Yeri'ni kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

İlçede dün etkili olan yağışın ardından Kayaköy'deki evlerin üzerini sabahın ilk ışıklarıyla sis kapladı.

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri'nin manzarası, kış aylarında da bölgeye ziyaretçi çekiyor.

Ören yerinde yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. Havadan da görüntülenen Kayaköy, üzerine çöken sisle birlikte oluşan terk edilmiş, hüzünlü manzarasıyla ilgi odağı oluyor.

AA ekibi, Kayaköy'ü kaplayan sis tabakasını dronla kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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