Üye Girişi
Haberler

Kaya Sıvacısı Kuşu Fotokapanı Gagaladı

Güncel Haberler

KAYALIKLARDA yaşayan nadir kuş türlerinden kaya sıvacısı kuşu, doğaya yerleştirilen fotokapanı gagalarken görüntüye yansıdı.

KAYALIKLARDA yaşayan nadir kuş türlerinden kaya sıvacısı kuşu, doğaya yerleştirilen fotokapanı gagalarken görüntüye yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Konya 8'inci Bölge Müdürlüğü'nün doğaya yerleştirdiği fotokapana, kayalıklarda yaşayan kaya sıvacısı kuşu yansıdı. DKMP Genel Müdürlüğü, kuşun fotokapanın objektifini gagaladığı anlara ait görüntüyü Twitter'dan 'Günaydın; fotokapanımıza tıklayan kaya sıvacısı kuşu' notu ile paylaştı. Dünyada en fazla Türkiye'de yaşayan, İran, Azerbaycan ile Avrupa'nın doğusunda da görülebilen kaya sıvacısı, kayalık alanlarda yaşamını sürdürüyor. (DHA)

Şaduman TÜRKAY/ANKARA, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Konya DHA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title