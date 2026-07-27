Haberler

Kızılırmak'ta Kavga Sonrası Ölüm: Bir Tutuklama

Kızılırmak'ta Kavga Sonrası Ölüm: Bir Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavganın ardından Kızılırmak'a düşen Ertuğrul Aktan (37) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden Ö.Y. tutuklanırken, D.Y. serbest bırakıldı. Aktan'ın cenazesi Pazarcık köyünde toprağa verildi.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavganın ardından Kızılırmak'a düşen Ertuğrul Aktan'ın (37) ölümüne ilişkin soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Yeşil Vadi Caddesi'nde dün gece Ertuğrul Aktan, mesire alanında Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) ile çıkan kavganın ardından Kızılırmak'a düştü. İhbar üzerine nehirde dalgıç polislerce yapılan arama sonucunda Aktan'ın cesedine ulaşıldı. Ö.Y. ve D.Y. gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Ö.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ertuğrul Aktan, dün ikindide merkeze bağlı Pazarcık köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok