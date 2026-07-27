Kızılırmak'ta Kavga Sonrası Ölüm: Bir Tutuklama

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavganın ardından Kızılırmak'a düşen Ertuğrul Aktan'ın (37) ölümüne ilişkin soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Yeşil Vadi Caddesi'nde dün gece Ertuğrul Aktan, mesire alanında Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) ile çıkan kavganın ardından Kızılırmak'a düştü. İhbar üzerine nehirde dalgıç polislerce yapılan arama sonucunda Aktan'ın cesedine ulaşıldı. Ö.Y. ve D.Y. gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Ö.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ertuğrul Aktan, dün ikindide merkeze bağlı Pazarcık köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı