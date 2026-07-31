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Kavaklıdere'de çıkan orman yangını söndürüldü

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın nedeniyle 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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