Kavak'ta Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Kavak'ta Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı
Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken, alkollü sürücü gözaltına alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Buğra Akdemir yönetimindeki 05 ACH 329 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Toptepe Doruk mevkisinde aynı yönde seyreden Ali Gürsoy idaresindeki 34 FKN 978 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Arife Gürsoy (81), Huriye Gürsoy (81), Zeynep Sena Gülizar (14), Büşranur Gürsoy (3), Haticenur Gürsoy (6), Tuğba Gürsoy (36), Fatma Gürsoy (45), Ayşe Hümeyra Gürsoy (12) ve Elif Hüma Gürsoy (8) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Buğra Akdemir, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Akdemir'in alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
