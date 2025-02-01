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Kavak'ta Kaz Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

Kavak'ta Kaz Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi
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Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaz yetiştiriciliği eğitiminde Prof. Dr. Ömer Hakan Muğlalı deneyimlerini paylaştı. Eğitim, kaz yetiştiriciliği hakkında bilgi edinmek isteyenlere önemli bir fırsat sundu.

Samsun'un Kavak ilçesinde IPARD programı LEADER tedbiri kapsamında kaz yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen eğitimin açılışında Prof. Dr. Ömer Hakan Muğlalı deneyimlerini paylaştı.

Eğitim, kaz yetiştiriciliği konusunda bilgi edinmek ve becerilerini geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsat sundu.

Eğitim programına Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, Kavak Yerel Eylem Grubu Proje Koordinatörü Ebru Akman, veteriner hekim Harun Pir ile kursiyerler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
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