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Kavak Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik Çalışması Başlattı

Kavak Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik Çalışması Başlattı
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Kavak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor. Yabani otlar temizlenip, tehlike oluşturabilecek uzun ağaç dalları budanıyor.

Kavak Belediyesi ekipleri, okul bahçelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların bahçelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim alabilmeleri için yabani otlar temizlenirken, tehlike oluşturabilecek uzun ağaç dalları da budanıyor.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
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