Katarlı iş kadını geleneksel yemeklerle markalaştırdığı restoranında ünlüleri ağırlıyor

Katarlı Şems el-Kassabi'nin kendi adıyla kurduğu ve ailesinden öğrendiği geleneksel lezzetleri sunduğu restoranının ünü zamanla ülke sınırlarını aşarak uluslararası alana taştı.

Katarlı Şems el-Kassabi'nin kendi adıyla kurduğu ve ailesinden öğrendiği geleneksel lezzetleri sunduğu restoranının ünü zamanla ülke sınırlarını aşarak uluslararası alana taştı.

Katarlı Kassabi yıllar önce evde hazırladığı yemekleri bugün Doha'daki Vakif Çarşısı'nda yer alan restoranında ünlü misafirlerine sunuyor.

Yaklaşık 20 yılda kendi adını taşıyan bir marka yaratan Kassabi'nin sıfırdan başladığı bu yolculuk birçok kadının girişimcilik dünyasına girmesi için ilham kaynağı oldu.

Ancak Kassabi'nin bu günlere ulaşması kolay olmadı. Muhafazakar bir aileden gelen Kassabi, erkeklerin egemen olduğu mesleğinde bir kadın olarak ülkesindeki gelenek ve görenekleri aşmaya çalıştı.

Akşam saatlerine kadar hazırladığı yemekleri insanların beğenisine sunmak için çarşıda kalması büyük bir zorluktu. Kassabi, zamanla Vakif Çarşısı'nda bilinen biri haline geldi ve aralarında ünlülerin de olduğu her milletten insan, açtığı restoranı ziyarete gelmeye başladı.

Katarlı iş kadını Kassabi, evinde yemek yaparak sıfırdan başlayan mücadelesini ve meşhur bir restoranla taçlanan başarı hikayesini AA muhabirine anlattı.

Ev hanımlığından uluslararası üne yolculuk

Kassabi, 20 yıl önce kurduğu restoranında geleneksel ve halk yemeklerini modern bir şekilde sunduğunu söyledi.

Hazırlanışından sunuluşuna kadar yemeklerin çok ilgi çektiğini belirten Kassabi, bu sürecin aynı zamanda "fast-food" olarak adlandırılan Batı tarzı hızlı öğünlere alternatif oluşturduğunu aktardı.

Katarlı kadın girişimci, ülkedeki birçok üst düzey yetkili, bakanlar, hatta eski Katar Emiri Hamed bin Halife Ali Sani ve eşini zaman zaman restoranında ağırladığını belirtti.

Restoranın uluslararası üne de kavuştuğunu kaydeden Kassabi, "Yalnızca yerel ziyaretçiler değil, son ağırladığımız İngiliz futbol yıldızı David Beckham gibi uluslararası üne sahip birçok kişi de müşterimiz oldu." dedi.

Kassabi, ilk başladıklarında sadece 6 masayla hizmet verdiklerini ancak şimdi 400'den fazla yiyecek ve içeceği misafirlerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

Kassabi özel baharat karışımları yapıyor

Annesi ve büyükannesinden baharat karışımlarının sırlarını nasıl öğrendiğinden tutkuyla söz eden Kassabi, baharat tüccarı olarak çalışan ve evde şekerleme atölyesi bulunan babasından da çok istifade ettiğini belirtti.

Doğu baharatlarını hazırlanmanın büyük çaba istediğini söyleyen Kassabi, sürecin baharatların yıkanması, kurutulması ve kavrulması, öğütülmesi ve karıştırılması ile başladığını, sonuçta bunların Katar'ın farklı bölgelerinden ve ülke dışından gelen müşterilere hitap eden ürünlere dönüştüğünü kaydetti.

Müşterilerine her zaman baharat karışımları, tatlılar, hamur işleri, şifalı otlar, Arap kahvesi ve içecekleri açısından yeni ürünler sunmaya çalışan Katarlı girişimcinin restoranının duvarlarında birçok ünlü şahsiyetin fotoğrafları bulunuyor.

Restoranında sunduğu hizmetle yetinmeyen Kassabi, yemek kültürüne ilişkin bilgi ve yemek deneyimlerini aktarmak için iki kitap yayımlamış. Kassabi, girişimciliği ve hizmetleriyle bölgesel ve uluslararası birçok ödül de kazanmış.