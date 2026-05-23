Haberler

Katar Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda bölgedeki son gelişmeleri, ABD-İran ateşkes sürecini ve ikili işbirliğini ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları değerlendirildi.

Taraflar özellikle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sürecini ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Al Sani, görüşmede tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkat çekerek, krizin nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasını önleyeceğini belirten Al Sani, bunun bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın isimden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
ABD'de zehirli kimyasal madde alarmı: 40 bin kişiye tahliye emri verildi

ABD diken üstünde! 40 bin kişiye tahliye emri verildi
Fırat Nehri'nin ortasında görenler gözlerine inanamadı

Fırat Nehri'nin ortasında görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi