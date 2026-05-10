Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile "bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaları" görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, İranlı mevkidaşı Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede barışın sağlanması ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Taraflar ayrıca uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'na bağlı kalınmasının önemine vurgu yaptı.

Al Sani, Katar'ın, krizin barışçıl yollarla çözümüne yönelik arabuluculuk girişimlerini desteklediğini ve tüm tarafların bu çabalara olumlu yaklaşması gerektiğini ifade etti.

ABD-İran müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi için uygun ortamın korunmasının önemine işaret eden Al Sani, yeniden gerilim yaşanmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Al Sani ayrıca, deniz seyrüsefer özgürlüğünün taviz verilemez temel bir ilke olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da baskı aracı olarak kullanılmasının krizi derinleştireceğini ifade etti.

Bunun bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını tehdit edeceğini vurgulayan Al Sani, küresel enerji ve gıda tedariki ile uluslararası piyasalarda olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.