Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'de Rubio ve Witkoff ile bir araya geldi

Katar Başbakanı Al Sani, Miami'de ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bir araya gelerek savunma ve enerji alanlarındaki işbirliğini ele aldı. Görüşmede, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik çabalar da tartışıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde gerçekleşen görüşmede, Katar ile ABD arasındaki yakın stratejik ortaklık ve işbirliği ilişkileri ele alındı. Görüşmede özellikle savunma ve enerji alanları başta olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Bölgedeki son gelişmeler ile gerilimin azaltılmasına yönelik Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin de masaya yatırıldığı görüşmede Al Sani, devam eden arabuluculuk çabalarına tüm tarafların olumlu yanıt vermesinin önemine işaret ederek, krizin temel nedenlerinin barışçıl yollar ve diyalog aracılığıyla ele alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Al Sani ayrıca, bölgede sürdürülebilir barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasının gerekliliğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, 8 Mayıs'ta resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
