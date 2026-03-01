Haberler

Katar, İran Büyükelçisi Abadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Katar, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarını şiddetle protesto ederek İran Büyükelçisi Ali Salih Abadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakan Huleyfi, saldırıların Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve iki ülke arasındaki iyi ilişkilere zarar verdiğini vurguladı.

Katar, İran'ın ülkeyi hedef alan saldırıları nedeniyle İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salih Abadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Katar'a düzenlediği saldırıların şiddetle protesto edildiği, bundan ciddi rahatsızlık duyulduğu ve saldırıların kesin bir dille reddedildiği İranlı Büyükelçiye bildirildi.

Açıklamada, İran'ın saldırılarının Katar'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği, güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğu ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'nı da ihlal ettiği kaydedildi.

Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Büyükelçi Abadi'ye Katar'ın hedef alınmasının sorumsuzca bir eylem olduğunu ve iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve komşuluk ilkesine tamamen aykırı olduğunu aktardı.

Huleyfi, " Katar'ın sükunetin sağlanması adına diplomatik çözümleri desteklemek için büyük çaba gösterdiği göz önüne alındığında bu tür sorumsuz davranışların devam etmesi, ikili ilişkiler için kaçınılmaz ciddi sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı.

İran saldırılarının Katar'da sivilleri tehlikeye attığı ve yerleşim yerlerine zarar verdiğini belirten Huleyfi, bölgede güvenlik ve barışı doğrudan tehdit eden askeri operasyonları durdurmak ve anlaşmazlıkların çözümü için acil diyog ve diplomatik kanallara dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
