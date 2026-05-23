Katar Emiri Şeyh Temim, Trump'la "ABD-İran arasındaki müzakere sürecini" görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Pakistan arabuluculuğundaki ABD-İran müzakere sürecini ele aldı. Görüşmede bölgesel gerginliğin azaltılması, deniz güvenliği ve enerji tedarik zincirlerinin korunması konuları vurgulandı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle gerginliği azaltmayı ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabalar konuşuldu.

Şeyh Temim ve Trump görüşmesinde, bölgeyi daha fazla gerginlikten korumak, uluslararası barış ve güvenliği garanti altına almak için Pakistan öncülüğünde yürütülen diplomatik çabalara verilen desteklere dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, mevcut sorunların çözüme kavuşturulmasının yanı sıra deniz güvenliği ve stratejik su yollarının güvenliğini korumak, küresel tedarik ve enerji zincirlerinin sorunsuz akışını sağlamak için diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim, Trump'la görüşmesinde, ülkesinin barışçıl çözümlere öncelik verilmesinden yana olduğunu, krizin diyalog yoluyla kontrol altına alınmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
