Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump'la son gerilimlerin enerji piyasaları üzerindeki etkilerini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'la son gerilimlerin küresel enerji piyasalarının istikrarı ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki gerilim gölgesinde yaşanan bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle de son gerilimlerin uluslararası denizcilik güvenliğinin yanı sıra enerji piyasalarının istikrarı ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri konuşuldu.

Ülkesinin küresel enerji piyasaları istikrarını destekleyen güvenilir bir ortak olduğunun altını çizen Şeyh Temim, enerji piyasalarının istikrarı için uluslararası ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için uluslararası çabaların artırılmasının önemine vurgu yapan Şeyh Temim, bölgesel ve küresel istikrarı korumak için krizlerin diplomatik yollarla çözülmesini belirtti.

ABD Başkanı Trump da Katar'ın bölgede üstlendiği arabuluculuk rolünü takdir ettiklerini vurgulayarak, küresel enerji piyasalarının istikrarı başta olmak üzere çeşitli konularda Katar'la koordinasyonu sürdüreceklerini ifade etti.