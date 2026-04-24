Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ABD ve İran arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin son durum değerlendirildi.

Anlaşmanın kalıcı hale getirilmesine yönelik uluslararası çabaların ele alındığı görüşmede, mevcut gelişmelerin deniz güvenliği ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri de masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca Katar Emiri, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl çözümlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, Katar'ın Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarına destek amacıyla ortaklarla koordinasyonunu sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
