Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump bölgedeki gelişmeleri telefonda görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik saldırıları gölgesinde telefonda görüşerek bölgedeki gerilim ve uluslararası güvenliği ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde bölgedeki son gelişmeler ve mevcut gerilimi kontrol altına almaya yönelik çabalar ele alındı.

Şeyh Temim, bölgede yaşanan gerilimin uluslararası barış ve güvenlik üzerinde ciddi yansımaları olabileceğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim ayrıca ülkesinin egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atmaktan geri durmayacağını ifade etti.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası istikrarın korunması için ortak çalışma yürütülmesi ve mevcut gerilimlerin çözümüne yönelik siyasi yolların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
