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Katar'dan LNG taşıyan gemi, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Pakistan'a ulaştı

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Katar'dan yaklaşık 82 bin metrik ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan yük gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Pakistan'a ulaştığı bildirildi.

Katar'dan yaklaşık 82 bin metrik ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan yük gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Pakistan'a ulaştığı bildirildi.

Geo News'in haberine göre, Katar'ın Ras Laffan terminalinden LNG taşıyan "Al Marrouna" gemisi, 7 Eylül'de Hürmüz Boğazı'ndan geçerek 10 Eylül sabahı Karaçi kentinin Kasım Limanı'na yanaştı.

Yük gemisi 81 bin 936 metrik ton sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) Pakistan'a ulaştırdı.

Bu sevkiyat, temmuzdan beri Pakistan'a gerçekleştirilen ilk Katar menşeli LNG sevkiyatı olarak kayda geçti.

Pakistan, Hürmüz Boğazı üzerinden Katar menşeli son LNG sevkiyatını bu yıl 11 Temmuz'da teslim almıştı.

Kaynak: AA
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