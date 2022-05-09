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Katar'da "18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı" başladı

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
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Katar'da '18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı' başladı

Katar'ın başkenti Doha'da "18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da "18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Dünyaca ünlü mücevher ve saat üreticilerinin nadide parçalarına ev sahipliği yapan Fuar, Katar Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Katar Turizm İdaresi tarafından organize edilen Doha Mücevher Fuarı'na, 14 ülkeden yaklaşık 500 marka katılırken, Türkiye de 10 altın ve saat markasıyla Fuar'daki yerini aldı.

Katar Hava Yolları Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir de yayımladığı yazılı açıklamada, seyahat ve turizm sektörünün, son iki yılda dünyanın tanık olduğu olağanüstü olayların ardından toparlanmaya başladığını belirtti.

Bakir, bu kapsamda mücevher ve saat fuarının da ayrı bir önem kazandığını ifade etti.

Başkent Doha'da bugün başlayan Fuar, 14 Mayıs'ta sona erecek.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Turizm, Katar, Fuar, Saat, Güncel, Haberler

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