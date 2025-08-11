Katar Başbakanı'ndan İsrail'in Gazze'deki Gazeteci Ölümlerine Kınama

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecileri öldürmesini kınadı.

Al Sani, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınması, uluslararası toplumun ve yasaların bu trajediyi durdurmadaki yetersizliği karşısında bu suçların hayal edilemeyecek boyutlara ulaştığını gösteriyor. Gazeteciler Enes eş-Şerif, Muhammed Kurayka ve meslektaşlarına Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu bir açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etmişti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" iddiasıyla hedef alındığı öne sürülmüştü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 238'e çıkmış oldu.