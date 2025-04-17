Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı

İtiraf üstüne itiraf! Çekyatın altında milyon dolarlar vardı

Kasten Öldürme Suçundan Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Ali Osman Buzlak, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Eşi Hatice Agcakale Buzlak'ın yarın defnedileceği bildirildi.

TUTUKLANDI

Erzurum Adliyesinde Cumhuriyet Savcısına ifade eden Ali Osman Buzlak, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Buzlak, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Buzlak'ın boğarak öldürdüğü eşi Hatice Agcakale Buzlak'ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.