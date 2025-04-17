Kasten Öldürme Suçundan Tutuklama
Erzurum'da Ali Osman Buzlak, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Eşi Hatice Agcakale Buzlak'ın yarın defnedileceği bildirildi.
TUTUKLANDI
Erzurum Adliyesinde Cumhuriyet Savcısına ifade eden Ali Osman Buzlak, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Buzlak, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Buzlak'ın boğarak öldürdüğü eşi Hatice Agcakale Buzlak'ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel