Kastamonu Valisi Dallı, Bahçecik Köyü'nü Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Dallı, Bahçecik Köyü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Araç ilçesindeki Bahçecik köyüne yaptığı ziyarette köy sakinleriyle bir araya geldi. Dallı, köydeki ihtiyaçların karşılanması için çalışacaklarını belirtti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Araç ilçesine bağlı Bahçecik köyünü ziyaret etti.

İlgili kurum yetkilileri, Araç Kaymakamı Gökberk Özeş ve Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan ile Kirazlı-Kayaören Grup Yolu'nda incelemelerde bulunan Dallı, daha sonra Bahçecik köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Dallı, köy konağındaki programda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti paylaştı.

İmkanlar ölçüsünde taleplerin karşılanmasına gayret edeceklerini ifade eden Dallı, "Sizler, bu topraklara olan bağlılığınızı her sene gelerek gösteriyorsunuz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Bizler de başta yol ve su olmak üzere, sizleri burada rahat bir şekilde yaşatabilmek için eldeki imkanlar ölçüsünde gayret edeceğiz." diye konuştu.

Dallı, programın ardından yakın zaman önce vefat eden köy sakinlerinden Şevket Benlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.