Kastamonu Valisi Dallı, Bahçecik Köyü'nü Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Araç ilçesine bağlı Bahçecik köyünü ziyaret etti.

İlgili kurum yetkilileri, Araç Kaymakamı Gökberk Özeş ve Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan ile Kirazlı-Kayaören Grup Yolu'nda incelemelerde bulunan Dallı, daha sonra Bahçecik köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Dallı, köy konağındaki programda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti paylaştı.

İmkanlar ölçüsünde taleplerin karşılanmasına gayret edeceklerini ifade eden Dallı, "Sizler, bu topraklara olan bağlılığınızı her sene gelerek gösteriyorsunuz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Bizler de başta yol ve su olmak üzere, sizleri burada rahat bir şekilde yaşatabilmek için eldeki imkanlar ölçüsünde gayret edeceğiz." diye konuştu.

Dallı, programın ardından yakın zaman önce vefat eden köy sakinlerinden Şevket Benlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.