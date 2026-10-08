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Kastamonu Tosya'da D100'de kontrolden çıkan kamyon yan yattı, 2 kişi yaralandı

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Kastamonu Tosya'da D100'de kontrolden çıkan kamyon yan yattı, 2 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Samsun D100 Karayolu Karasapaca köyü mevkisinde kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Kazada sürücü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Samsun D100 Karayolu Karasapaca köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne giden M.K. yönetimindeki 27 ABE 46 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kendi etrafında dönerek yol kenarına yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, kamyonda yolcu olarak bulunan B.K. ve K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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