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Kastamonu Taşköprü'de nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk Heimlich'le kurtarıldı

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Kastamonu Taşköprü'de nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, eczane çalışanının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Sokakta zorlanan çocuk için yakındaki eczaneden yardım istenmiş, çalışan şekerin çıkmasını sağladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki kız çocuğunu eczane çalışanı Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Sokaktaki kız çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden kişi, yakındaki eczaneye giderek yardım istedi.

Bunun üzerine dışarıya çıkan eczane çalışanı İrfan Güler, vakit kaybetmeden küçük çocuğun yardımına koştu.

Çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören Güler, Heimlich manevrası uygulayarak solunum yolunu tıkayan şekerin dışarı çıkmasını sağladı.

Küçük kız, böylece rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, eczanenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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