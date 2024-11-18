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Kastamonu'nun Sonbahar Güzellikleri: Abana ve Bozkurt Ormanları

Kastamonu'nun Sonbahar Güzellikleri: Abana ve Bozkurt Ormanları
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Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerindeki ormanlık alanlar, sonbaharda yeşil, turuncu, sarı ve kahverengi tonlarıyla göz kamaştırıyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunan bu bölgeler, ziyaretçilere keyifli bir yolculuk imkanı sağlıyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Bozkurt'un ormanlık alanları sonbaharda yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçelerin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun içinden geçtiği ormanlar, bölgeye gelenlere seyrine doyum olmayan bir manzaranın arasından keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Güz renklerinin arasından akan şelaleler ve Karadeniz'in mavisiyle buluşan ormanlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilere sonbaharı tüm renkleriyle yaşama imkanı sunan Karadeniz kıyısındaki ormanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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