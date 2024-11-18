Kastamonu'nun Sonbahar Güzellikleri: Abana ve Bozkurt Ormanları

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Bozkurt'un ormanlık alanları sonbaharda yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçelerin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun içinden geçtiği ormanlar, bölgeye gelenlere seyrine doyum olmayan bir manzaranın arasından keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Güz renklerinin arasından akan şelaleler ve Karadeniz'in mavisiyle buluşan ormanlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilere sonbaharı tüm renkleriyle yaşama imkanı sunan Karadeniz kıyısındaki ormanlar dronla görüntülendi.