Kastamonu'daki kurultayda 2027'de Özbekistan'da bilim kurultayı yapılacağı açıklandı

Kastamonu'da, "Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü ile Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, bu tür kurultayların bir ülkenin geldiği noktayı da gösterdiğini söyledi.

İlim ve bilginin yaygınlaştırıldığı ölçüde gelişmişliğin ortaya çıkacağını belirten Yılmaz, "Gelişmişliğin temelinde, ruhunda hikmet, bilim, bilgi, irfan, insan, tefekkür, alim yoksa uzaya gitseniz de anlamı yok. Olsa olsa İsrail gibi bir zalimler topluluğu olursunuz. Bizim varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin temeli de bu ilim irfandır." diye konuştu.

Kastamonu'nun alimleri, şairleri ve ulemaları ile Anadolu'nun önde gelen hafıza merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, 2027 yılında Özbekistan'da Türk Dünyası Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı'nı düzenleyeceklerini kaydetti.

Vali Neftun Dallı ise Kastamonu'nun beylikler döneminden itibaren önemli bir kültür merkezi olduğuna işaret ederek, "Türk-İslam coğrafyasından ilim insanları buraya gelmiş. Uzun yıllar ilimlerini devam ettirmişler. Osmanlı'da da bu süreç devam etmiş. İstiklal Savaşı'nda da önemli bir yer olmuş. Bu açıdan bu kurultayın burada yapılması önemlidir." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise toplantının kent açısından çok değerli olduğunu anlatarak, "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan kadim medeniyetin yükselmesinde bilimin, felsefenin katkısı elbette göz ardı edilemez. Uygarlığın doğduğu bu toprakları yurt edinen bir milletiz." diye konuştu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü ve Kurultay Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu da kurultay hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Alimler ve Yazma Eserler Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Hamdi Topal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA