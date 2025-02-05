Kastamonu'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde motor kısmında çıkan yangın, yolcular tahliye edildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Bozkurt ilçesinden İstanbul'a yolcu taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 HKK 230 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında Ortasökü köyü yakınlarında yangın çıktı.
Otobüs şoförü alevleri fark edince aracı durdurarak 18 yolcuyu tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gönderilen Bozkurt Belediyesi İtfaiyesi ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.
Otobüs tamamen yandı.
Kaynak: AA / Ümit Yorulmaz - Güncel