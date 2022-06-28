Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

AA - Erkut Kargın - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 42 SY 617 plakalı yolcu otobüsü, Kurubenzinlik mevkisinde devrildi.

Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Erkut Kargın - Güncel

Kastamonu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title