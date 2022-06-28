Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
AA - Erkut Kargın - Güncel
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Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 42 SY 617 plakalı yolcu otobüsü, Kurubenzinlik mevkisinde devrildi.
Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Erkut Kargın - Güncel