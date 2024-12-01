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Kastamonu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor

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Kastamonu'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisle kaplanan yollarda dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlemeye çalışıyor.

Kastamonu'da görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren sis trafiği olumsuz etkiliyor

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler yoğun sisle kaplanan yollarda dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

Kastamonu'da yoğun sis etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alınan yoğun sis sebebiyle yüksek rakımlı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kastamonu-Ankara karayolunun Kastamonu Havalimanı- Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli arasında kalan kesiminde seyir halinde olan sürücüler ise yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşıyor. Sürücüler sisle kaplanan yolda dörtlü flaşörlerini yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebiliyor.

Sisin bölgede gün boyunca etkili oması bekleniyor.

Kastamonu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Güncel
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