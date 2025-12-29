Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Devrekani-Çatalzeytin yolu ulaşıma kapatıldı. Alternatif güzergah olarak Abana-Bozkurt yolu kullanılıyor.
Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Devrekani ilçesini, Çatalzeytin ilçesine bağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin devlet yolunun 7-73. kilometreleri ile Abana-Isırganlık kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar için trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Ulaşımın alternatif güzergah olan Abana- Bozkurt üzerinden sağlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel