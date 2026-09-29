Kastamonu'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak silah ve tarihi eser operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu madde, narkotik madde emdirildiği değerlendirilen peçete, 3 uyuşturucu içme aparatı, tarihi eser olduğu değerlendirilen çift namlulu barutlu tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 8 şarjör, 478 fişek, tarihi eser olduğu değerlendirilen su testisi, 5 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük ve tarihi eser olduğu değerlendirilen broş, 17 farklı ebatlarda tarihi eser aramada kullanılan bakır çubuk, 4 arama dedektörü, kazı çalışmalarında kullanılan kazma ve kürek ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA