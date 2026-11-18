Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, operasyon kapsamında ikametlerde yaptıkları aramalarda 149 gram kokain, 6 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 790 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 36 tabanca fişeği, 8 cep telefonu ve 8 SIM kart ele geçirdi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.