Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 10 gram kubar esrar, 5 gram sentetik ecza hapı hammaddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor