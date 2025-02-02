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Kastamonu'da Uygun Koşullarda Saklanmayan 500 Kilogram Sucuğa El Konuldu

Kastamonu'da Uygun Koşullarda Saklanmayan 500 Kilogram Sucuğa El Konuldu
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Kastamonu'daki bir alışveriş merkezinde yapılan incelemede, uygun saklama koşullarına uyulmadığı tespit edilen 500 kilogram piliç sucuğa el konuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, işletmeciye idari yaptırım uygulandı ve pazardaki zeytinyağından da numune alındı.

Kastamonu'da uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen 500 kilogram sucuğa el konuldu.

Kentte bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapıldı.

İncelemede, ısıl işlem görmüş piliç sucuğun saklama koşullarına uyulmadan satışa sunulduğu tespit edildi.

Görevlilerce 500 kilogram sucuğa el konularak, işletmeciye idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan pazarda satılan zeytinyağından da şüphe üzerine numune alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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