Kastamonu'da ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

Güncelleme:
Kastamonu'da ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 3 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar M.B.Ç, H.A. ve N.İ. ile avukatları katıldı.

Sanık N.İ. duruşmadaki savunmasında, kendisi ve ailesinin mağdur olduklarını ifade ederek, "Tahliyemi ve beraatimi talep ederim. Ben kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım." dedi.

M.B.Ç. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

H.A. da uyuşturucu kullanıcısı olduğunu ama satmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların üçünün de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan M.B.Ç, H.A. ve N.İ'nin yakalanması için 18 Mart 2025'te operasyon düzenlenmiş, ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
