Kastamonu'da Sokak Ortasında Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da Sokak Ortasında Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu İsmailbey Mahallesi'nde daha önceden husumetli olduğu kişiye tabanca ile ateş eden B.Y. adlı şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayda M.C.P. isimli kişi, B.Y. tarafından sokak ortasında takip edilerek ateşli silah ile kovalandı.

Kastamonu'da sokak ortasında husumetli olduğu kişiye tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, daha öncesinden aralarında husumet olduğu öğrenilen B.Y. ile M.C.P. kentin en yoğun yerlerinden biri olan İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi'nde karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, yanında bulunan tabanca ile M.C.P'ye ateş etmeye başladı. B.Y. olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışan M.C.P'yi bir süre silahla kovaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri B.Y'yi suç aleti olan tabancayla yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı, M.C.P. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti

Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için böyle dans etti
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.