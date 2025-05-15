Kastamonu'da Sokak Ortasında Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı
Kastamonu İsmailbey Mahallesi'nde daha önceden husumetli olduğu kişiye tabanca ile ateş eden B.Y. adlı şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayda M.C.P. isimli kişi, B.Y. tarafından sokak ortasında takip edilerek ateşli silah ile kovalandı.
Kastamonu'da sokak ortasında husumetli olduğu kişiye tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, daha öncesinden aralarında husumet olduğu öğrenilen B.Y. ile M.C.P. kentin en yoğun yerlerinden biri olan İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi'nde karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, yanında bulunan tabanca ile M.C.P'ye ateş etmeye başladı. B.Y. olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışan M.C.P'yi bir süre silahla kovaladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri B.Y'yi suç aleti olan tabancayla yakaladı.
Şüpheli gözaltına alındı, M.C.P. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel