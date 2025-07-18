Kastamonu'da Samanlıkta Yangın Çıktı

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Elmalıtekke köyünde çıkan yangında bir samanlık zarar gördü. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında samanlık zarar gördü.

İlçeye bağlı Elmalıtekke köyünde samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Devrekani Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Devrekani Kaymakamı Umut Pazarcı ile Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, olay yerinde incelemede bulundu.

Kaymakam Pazarcı, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Tavukçu - Güncel
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