Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kastamonu'da 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği valilik tarafından duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinden itibaren bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.
Açıklamada, gün boyu devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel