Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Karabük kara yolu Müslimler köyü yakınında meydana geldi. Bilal Sarıkülçe (71) yönetimindeki 54 AGG 037 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile eşi Melahat Sarıkülçe (66) ve Mustafa Külte (63) hayatını kaybederken, Nezahat Külte (62) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Külte, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nezahat Külte'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
